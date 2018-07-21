Пентагон поддерживает проведение новой встречи Трампа и Путина в Вашингтоне

По словам замминистра обороны, необходима честная дискуссия между лидерами двух стран

Замглавы Министерства обороны США Джон Руд поддерживает решение Белого дома о приглашении российского президента Владимира Путина приехать в Вашингтон осенью 2018 года, передает телекомпания CNN.

В частности, замглавы Пентагона считает, что это практичная и совершенно нормальная идея.

"Я думаю, что необходим обмен мнениями и честная дискуссия между лидерами двух стран… Я думаю, что это совершенно нормально и практично", - подчеркнул представитель министерства.

Он отметил важность России как игрока на международной арене и напомнил, что в прошлые годы главы США и РФ неоднократно проводили переговоры. В частности, Руд напомнил о визите Путина к Джорджу Бушу-младшему.

"Президент Путин ведь уже и в США раньше приезжал, и в Белом доме был. Например, когда я работал в администрации Джорджа Буша-младшего, Путин ездил к президенту США в гости в его дом в Техасе. Они вместе рыбачили в штате Мэн. Для меня в этом нет ничего особенного", - заявил замминистра обороны.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниэл Коутс удивился новости о том, что президент США Дональд Трамп пригласил главу России посетить Вашингтон этой осенью.

Отметим, в Белом доме заверили, что не планирует поддерживать предложение РФ по поводу проведения референдума на Донбассе после встречи Трампа и Путина в Хельсинки.