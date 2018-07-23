У Сенаті США закликали ввести суворі санкції проти РФ до осені

Сенатор Грем заявив, що потрібно співпрацювати з Конгресом над новими санкціями, тому що "Путін не розуміє"

Два сенатора-республіканця запропонували розробити нові санкції проти Російської Федерації до нової зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, сенатор Ліндсі Грем підкреслив, що нові санкції повинні бути "суворими", які "висіли б над головою Путіна".

"Потрібно співпрацювати з Конгресом над виробленням нових санкцій, тому що Путін не розуміє. Нам потрібні нові, суворіші санкції, які висіли б над його головою, а вже потім зустрічайтеся з ним", - заявив Грем.

А сенатор Марко Рубіо спільно з сенатором-демократом Крісом Ван Холленом розробив законопроект DETER, який передбачає введення нових санкцій у разі, якщо представники розвідки США встановлять, що Росія втрутилася в американські вибори.

"На мій погляд, безперечно, що вони втручалися і будуть втручатися (у вибори, - ред.) у майбутньому", - заявив політик.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, заступник голови Міністерства оборони США Джон Руд підтримує ідею Білого дому запросити главу РФ Володимира Путіна приїхати до Вашингтона восени 2018 року.

Сам же Трамп звинуватив представників засобів масової інформації у лицемірстві і обурився критикою на його адресу за м'якість при зустрічі з Путіним. Глава США переконаний, що поводився дипломатично.