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В Сенате США призвали Байдена ответить на эскалацию со стороны России

Автор: Артур Родивилов

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с ЕС, сосредоточение российских войск на территории Украины, агрессивное продвижение газопровода в обход Украины - это все признаки существенной эскалации со стороны Путина. На это США должны отреагировать незамедлительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова сенатора Роба Портмана, которые передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что администрация Байдена должна сдерживать Россию от военных действий против Украины и европейских союзников, включая немедленное введение санкций в отношении "Северного потока-2".

"Развитие ситуации вдоль белорусско-польской границы, а также дальнейшее наращивание российских войск возле границы с Украиной является серьезной эскалацией со стороны Путина", - заявил он.

Накануне сенатор Портман вместе с пятью коллегами-республиканцами инициировал поправку в сенатскую версию оборонного бюджета США NDAA-2022 относительно обязательного введения санкций, в том числе против компании-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторяет аналогичную норму, введенную Палатой представителей в этом законопроекте.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в ВСУ назвали количество кадровых российских военных, воюющих на Донбассе.

Кроме того, издание Bloomberg писало, что США обеспокоены концентрацией войск России вблизи границ Украины и предупредили о возможном вторжении.

В то же время в Кремле публикацию назвали "пустым безосновательным нагнетанием напряженности".

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Миграционный кризис