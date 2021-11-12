В Сенате США призвали Байдена ответить на эскалацию со стороны России

Ситуация с мигрантами на границе Беларуси с ЕС, сосредоточение российских войск на территории Украины, агрессивное продвижение газопровода в обход Украины - это все признаки существенной эскалации со стороны Путина. На это США должны отреагировать незамедлительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова сенатора Роба Портмана, которые передает "Укринформ" .

Он подчеркнул, что администрация Байдена должна сдерживать Россию от военных действий против Украины и европейских союзников, включая немедленное введение санкций в отношении "Северного потока-2".

"Развитие ситуации вдоль белорусско-польской границы, а также дальнейшее наращивание российских войск возле границы с Украиной является серьезной эскалацией со стороны Путина", - заявил он.

Накануне сенатор Портман вместе с пятью коллегами-республиканцами инициировал поправку в сенатскую версию оборонного бюджета США NDAA-2022 относительно обязательного введения санкций, в том числе против компании-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторяет аналогичную норму, введенную Палатой представителей в этом законопроекте.