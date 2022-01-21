В Сенате США представили законопроект о ленд-лизе для Украины

Сенатор из США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван упростить оказание военной помощи стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора.
Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации американских парламентариев в Украину.
"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", - говорится в заявлении.
Практика "ленд-лиза" получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообратной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции.
Напомним, ранее стало известно о том, что Госдеп США разрешил трем союзникам по НАТО, странам Балтии, передать Украине оружие американского производства.
По данным CNN, Вашингтон рассматривает вопрос дополнительных поставок в Украину минометов, боеприпасов, противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов.
Отметим, Министерство обороны Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды
Добавим, что ранее в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.