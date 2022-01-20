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Минобороны Чехии намерено предоставить Украине артснаряды

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Четверг 20 января 2022 21:06
Минобороны Чехии намерено предоставить Украине артснаряды Фото: Минобороны Чехии намерено предоставить Украине артснаряды (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды. Предложение правительству о предоставлении Украине боеприпасов будет представлено в среду, 26 января.

Об этом заявила пресс-секретарь министерства обороны Чехии Яна Цехмейстерова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irozhlas.

"Это боеприпасы, которые готовы к такой помощи, если правительство одобрит ее. Украина - исторический партнер для Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Министерство обороны рассматривает возможность оказания какой-либо помощи", - заявила спикер Минобороны.

Напомним, ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия готова помочь Украине и может предоставить или продать Киеву необходимое оружие и военное оборудование.

Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.

Добавим, что ранее в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

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