Минобороны Чехии намерено предоставить Украине артснаряды

Министерство обороны Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды. Предложение правительству о предоставлении Украине боеприпасов будет представлено в среду, 26 января.

Об этом заявила пресс-секретарь министерства обороны Чехии Яна Цехмейстерова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irozhlas.

"Это боеприпасы, которые готовы к такой помощи, если правительство одобрит ее. Украина - исторический партнер для Чехии, с которым мы развиваем оборонное сотрудничество и поддерживаем ее путь к демократии. Поэтому вполне естественно, что Министерство обороны рассматривает возможность оказания какой-либо помощи", - заявила спикер Минобороны.