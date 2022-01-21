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В Сенате США представили законопроект о ленд-лизе для Украины

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Вашингтон, Пятница 21 января 2022 02:20
В Сенате США представили законопроект о ленд-лизе для Украины Фото: сенатор от американского штата Нью-Хемпшир Джин Шахин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор из США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван упростить оказание военной помощи стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора.

Инициатива появилась по итогам недавней поездки делегации американских парламентариев в Украину.

"Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения", - говорится в заявлении.

Практика "ленд-лиза" получила широкую известность в годы Второй мировой войны, когда США на частично взаимообратной основе снабжали оружием и стратегическими материалами союзников по антигитлеровской коалиции.

Напомним, ранее стало известно о том, что Госдеп США разрешил трем союзникам по НАТО, странам Балтии, передать Украине оружие американского производства.

По данным CNN, Вашингтон рассматривает вопрос дополнительных поставок в Украину минометов, боеприпасов, противотанковых ракет Javelin и зенитно-ракетных комплексов.

Отметим, Министерство обороны Чехии намерено предоставить Украине артиллерийские снаряды

Добавим, что ранее в Украину прибыла партия международной технической помощи от Британии. Было предоставлено легкое противотанковое вооружение.

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