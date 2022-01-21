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У Сенаті США представили законопроект про ленд-ліз для України

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Вашингтон, П'ятниця 21 січня 2022 02:20
У Сенаті США представили законопроект про ленд-ліз для України Фото: сенатор від американського штату Нью-Хемпшир Джин Шахін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор із США Джин Шахін представила законопроєкт про ленд-ліз для України. Він покликаний спростити надання військової допомоги країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора.

Ініціатива з'явилася за підсумками недавньої поїздки делегації американських парламентаріїв в Україну.

"Цей законопроєкт наділить президента розширеними повноваженнями швидше укладати угоди ленд-лізу безпосередньо з Україною і прискорювати постачання військового обладнання, необхідного для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення", - йдеться в заяві.

Практика "ленд-лізу" отримала широку популярність в роки Другої світової війни, коли США на частково взаємооборотній основі постачали зброєю і стратегічними матеріалами союзників по антигітлерівській коаліції.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Держдеп США дозволив трьом союзникам по НАТО, країнам Балтії, передати Україні зброю американського виробництва.

За даними CNN, Вашингтон розглядає питання додаткових поставок в Україну мінометів, боєприпасів, протитанкових ракет Javelin і зенітно-ракетних комплексів.

Зазначимо, Міністерство оборони Чехії має намір надати Україні артилерійські снаряди

Додамо, що раніше в Україну прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.

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