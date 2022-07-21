В Сенате США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом

Проект резолюции предусматривает признание действий России в Украине, которые включают принудительную депортацию в РФ и целенаправленное убийство украинского гражданского населения, геноцидом против народа Украины. Соответствующий документ представила Двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США в Верхней палате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комитета по международным отношениям Сената США.
"Нет сомнения, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом" - заявил один из авторов резолюции республиканец Джим Риш.
Он отметил, что все, что сделали российские военные в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах является геноцидом.
"Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления России, которые являются военными преступлениями по всей Украине. Пришло время Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", - сказал Риш.
Глава Хельсинской комиссии США сенатор Бен Кардин отметил, что геноцидом является не только уничтожение людей, но и зданий, украинского языка, истории и культуры.
"Эта резолюция справедливо осуждает систематические пытки и убийства украинского народа Путиным как геноцид... Поскольку российские зверства продолжаются, Соединенные Штаты должны противостоять этим преступлениям против человечности и признать Россию государством-спонсором терроризма. Верховенство права должно господствовать", - заявил старший сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.
Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма иначе это сделает Конгресс.
Как известно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев.