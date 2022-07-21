В Сенате США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом

"Нет сомнения, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом" - заявил один из авторов резолюции республиканец Джим Риш.

Он отметил, что все, что сделали российские военные в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах является геноцидом.

"Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления России, которые являются военными преступлениями по всей Украине. Пришло время Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", - сказал Риш.

Глава Хельсинской комиссии США сенатор Бен Кардин отметил, что геноцидом является не только уничтожение людей, но и зданий, украинского языка, истории и культуры.

"Эта резолюция справедливо осуждает систематические пытки и убийства украинского народа Путиным как геноцид... Поскольку российские зверства продолжаются, Соединенные Штаты должны противостоять этим преступлениям против человечности и признать Россию государством-спонсором терроризма. Верховенство права должно господствовать", - заявил старший сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.

Что провозглашает резолюция: