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В Сенате США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом

Фото: в Сенате США представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Проект резолюции предусматривает признание действий России в Украине, которые включают принудительную депортацию в РФ и целенаправленное убийство украинского гражданского населения, геноцидом против народа Украины. Соответствующий документ представила Двухпартийная группа высокопоставленных сенаторов США в Верхней палате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комитета по международным отношениям Сената США.

"Нет сомнения, что то, что Россия делает в Украине, является геноцидом" - заявил один из авторов резолюции республиканец Джим Риш.

Он отметил, что все, что сделали российские военные в Ирпене, Гостомеле и других украинских городах является геноцидом.

"Международное сообщество документирует многочисленные злоупотребления России, которые являются военными преступлениями по всей Украине. Пришло время Соединенным Штатам и миру признать это как таковое", - сказал Риш.

Глава Хельсинской комиссии США сенатор Бен Кардин отметил, что геноцидом является не только уничтожение людей, но и зданий, украинского языка, истории и культуры.

"Эта резолюция справедливо осуждает систематические пытки и убийства украинского народа Путиным как геноцид... Поскольку российские зверства продолжаются, Соединенные Штаты должны противостоять этим преступлениям против человечности и признать Россию государством-спонсором терроризма. Верховенство права должно господствовать", - заявил старший сенатор США от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.

Что провозглашает резолюция:

  • Осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины;
  • Призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;
  • Поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует от госсекретаря Энтони Блинкена признать РФ государством-спонсором терроризма иначе это сделает Конгресс.

Как известно, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев.

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