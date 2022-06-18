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США на следующей неделе могут рассмотреть признание России страной-террористом

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Вашингтон, Суббота 18 июня 2022 23:28
США на следующей неделе могут рассмотреть признание России страной-террористом США могут рассмотреть признание России спонсором терроризма (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

На следующей неделе Сенат США может рассмотреть резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В случае положительного решения, ее передадут для голосования в Палату представителей Конгресса США.

Об этом заявила народный депутат Украины Евгения Кравчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Глава Палаты представителей Нэнси Пелоси выразила поддержку резолюции во время встречи с делегацией украинских парламентариев. Перед голосованием за постановление в Сенате, сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

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