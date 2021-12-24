В Сенате США предложили передать Украине новые ракетные комплексы

Они обратили внимание, что с 2014 года американская сторона направила Киеву военную помощь на сумму 2,5 млрд долларов.

"С 2017 года мы предоставляем помощь в виде вооружений поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы", - напомнили политики.

По их словам, эта помощь предназначалась для подготовки Украины к активному конфликту на Донбассе, а не к полномасштабному вторжению России.

"В Конгрессе мы выступаем за увеличение объемов помощи в сфере безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы", - отметили сенаторы.

Они также считают, что администрация не должна поддерживать любые попытки заставить Киев уступить контроль на Донбассе вне рамок "Минска". По мнению Портмана и Шахина, американскому лидеру следует потребовать от РФ отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров.