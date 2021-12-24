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В Сенате США предложили передать Украине новые ракетные комплексы

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Вашингтон, Пятница 24 декабря 2021 22:58
В Сенате США предложили передать Украине новые ракетные комплексы Фото: сенаторы США призвали Байдена передать Украине ракетные комплексы (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Американские сенаторы Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) заявили, что администрации президента США Джо Байдена необходимо передать Украине вооружение. В Частности зенитные и противокорабельные комплексы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Они обратили внимание, что с 2014 года американская сторона направила Киеву военную помощь на сумму 2,5 млрд долларов.

"С 2017 года мы предоставляем помощь в виде вооружений поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы", - напомнили политики.

По их словам, эта помощь предназначалась для подготовки Украины к активному конфликту на Донбассе, а не к полномасштабному вторжению России.

"В Конгрессе мы выступаем за увеличение объемов помощи в сфере безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы", - отметили сенаторы.

Они также считают, что администрация не должна поддерживать любые попытки заставить Киев уступить контроль на Донбассе вне рамок "Минска". По мнению Портмана и Шахина, американскому лидеру следует потребовать от РФ отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон постоянно оценивает потребности Украины в военной помощи и готовит новые пакеты.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.

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