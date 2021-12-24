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У Сенаті США запропонували передати Україні нові ракетні комплекси

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Вашингтон, П'ятниця 24 грудня 2021 22:58
У Сенаті США запропонували передати Україні нові ракетні комплекси Фото: сенатори США закликали Байдена передати Україні ракетні комплекси (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Артур Родивилов

Американські сенатори Джин Шахін (демократ від штату Нью-Гемпшир) і Роб Портман (республіканець від штату Огайо) заявили, що адміністрації президента США Джо Байдена необхідно передати Україні озброєння. Зокрема зенітні та протикорабельні комплекси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Вони звернули увагу, що з 2014 року американська сторона направила Києву військову допомогу на суму 2,5 млрд доларів.

"З 2017 року ми надаємо допомогу у вигляді озброєнь вражаючої дії, такі як протитанкові ракети і великокаліберні кулемети", - нагадали політики.

За їхніми словами, ця допомога призначалася для підготовки України до активного конфлікту на Донбасі, а не до повномасштабного вторгнення Росії.

"У Конгресі ми виступаємо за збільшення обсягів допомоги у сфері безпеки: Сполучені Штати мають прискорити темпи надання допомоги і надати зенітні, протитанкові та протикорабельні системи, а також засоби радіоелектронної боротьби", - зазначили сенатори.

Вони також вважають, що адміністрація не має підтримувати будь-які спроби змусити Київ поступитися контролем на Донбасі поза рамками "Мінська". На думку Портмана і Шахін, американському лідеру слід вимагати від РФ відвести війська від кордону до початку подальших переговорів.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон постійно оцінює потреби України у військовій допомозі і готує нові пакети.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що у проєкті бюджету США на 2022 року закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.

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