У Сенаті США пропонують обмежити Трампа в можливості виходу з НАТО

Сенатори розкритикували Трампа за "неналежне поводження" з союзниками по НАТО

В Сенаті США пропонують обмежити президента Дональда Трампа в можливості виходу країни з НАТО. Про це пише газета The Washington Post.

Повідомляється, що члени комітету Сенату США з міжнародних відносин республіканець Корі Гарднер і демократ Тім Кейн, а також голова комітету Сенату з питань Збройних сил, республіканець Джон Маккейн і демократ Джек Рід представили відповідний законопроект. Зокрема, документ пропонує заборонити президенту США приймати рішення про вихід з НАТО без схвалення верхньої палати Конгресу.

"На жаль, поводження президента Трампа з нашими найближчими союзниками викликало сумніви у відданості США трансатлантичному альянсу та цінностям у сфері оборони. Цей закон терміново необхідний для того, щоб жоден президент не міг вивести США з НАТО без згоди Сенату", - заявив Маккейн.

Також повідомляється, що законопроект передбачає, що для виходу країни з НАТО президент має заручитися двома третинами голосів Сенату.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США можуть вийти з НАТО, "але потреби в цьому немає".