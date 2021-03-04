В Сенате США отложили дебаты по пакету Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов

Сообщается, что сторонникам законопроекта удалось достичь соглашения с более умеренными демократами о сокращении числа американцев, которые получат прямые выплаты в размере 1 400 долларов.

Согласно новым договоренностям, американцы, зарабатывающие более 80 тысяч долларов (ранее было 100 тысяч) в год на человека, а также супружеские пары, получающие ежегодный доход свыше 160 тыс. долларов, лишатся права на получение прямых выплат.

Ожидается, что дебаты по поводу законопроекта займут около 20 часов.

"Голосование станет показателем того, насколько сильно республиканцы выступают против предлагаемого Байденом законопроекта", - пишет издание.

Пакет экономической помощи позволит администрации Байдена оплатить закупку новых партий вакцин и медицинских принадлежностей, увеличить размер пособий по безработице и направить финансовую помощь в адрес домашних хозяйств, малых предприятий, властей штатов и округов. На подписание закона рассчитывают до до 14 марта.