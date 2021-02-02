В Конгрессе США готовятся одобрить пакет помощи экономике на 1,9 трлн долларов

Фото: Джо Байден (Tasos Katopodis/Getty Images)

Палата представителей США под руководством демократов готова сделать первый шаг в отношении пакета помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Ключевое голосование 2 февраля ускорит принятие этой меры через Конгресс.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Бюджетная мера на 2021 год с инструкциями по расходам на борьбу с коронавируса для комитетов Конгресса направлена на голосование в Палате представителей, которое поможет разблокировать законодательный инструмент, необходимый демократам для быстрого принятия пакета Байдена при наличии республиканской оппозиции.

Республиканцы отказались предложения на сумму 1,9 триллиона долларов, что дополняет 4 триллиона долларов помощи в связи с COVID-19 в прошлом году.

Пакет Байдена сталкивается с потенциальным препятствием республиканцев в Сенате, который разделен 50 на 50 голосов, но для принятия большинства законов требуется порог в 60 голосов.

Резолюция о бюджете, если она будет одобрена Палатой представителей и Сенатом, активирует законодательный инструмент, называемый "согласованием", что позволит пройти Сенат с 51 голосом, в том числе 48 от демократов, двух независимых депутатов, которые блокируются с ними, и вице-президента Камалы Харрис.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов в 2020 году сократился на 3,5%. Это является худшим показателем с 1946 года, а также первым годовым снижением ВВП после Великой рецессии 2007-09 годов.

Как сообщало РБК-Украина, по прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, реальный валовой внутренний продукт США вернется к своему допандемическому уровню в середине 2021 года. Экономический рост, начавшийся в середине 2020 года, будет продолжаться до 2031 года.