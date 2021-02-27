В Конгрессе США одобрили пакет Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов

Палата представителей Конгресса США одобрила предложенный президентом Джо Байденом пакет мер поддержки на 1,9 трлн долларов. Деньги выделят на стимулирование американской экономики в условиях пандемии.

Сообщается, что пакет предусматривает, что около 400 млрд долларов выделят на борьбу с пандемией, еще около 1 трлн - на помощь населению, остальное пойдет на стимулирование экономики.

При этом предложение Байдена поднять минимальную оплату труда до 15 долларов в час не вошло в программу. Ожидается, что в Сенате пакет Байдена могут принять по упрощенной процедуре.