У Сенаті США відклали дебати по пакету Байдена з заходами на 1,9 трлн доларів

Сенат відклав початок дебатів щодо законопроекту президента Джо Байдена про пакет економічної допомоги обсягом 1,9 трлн доларів. Розгляд очікується в четвер.
Про це пише "Голос Америки".
Повідомляється, що прихильникам законопроекту вдалося досягти угоди з більш помірними демократами про скорочення числа американців, які отримають прямі виплати у розмірі 1 400 доларів.
Згідно з новими домовленостями, американці, які заробляють понад 80 тисяч доларів (раніше було 100 тисяч) на рік на людину, а також подружні пари, які отримують щорічний дохід понад 160 тис. доларів, позбудуться права на одержання прямих виплат.
Очікується, що дебати з приводу законопроекту займуть близько 20 годин.
"Голосування стане показником того, наскільки сильно республіканці виступають проти запропонованого Байденом законопроекту", - пише видання.
Пакет економічної допомоги дозволить адміністрації Байдена сплатити закупівлю нових партій вакцин та медичного приладдя, збільшити розмір допомоги по безробіттю і направити фінансову допомогу на адресу домашніх господарств, малих підприємств, влади штатів і округів. На підписання закону розраховують до 14 березня.
Раніше Палата представників Конгресу США схвалила запропонований Байденом пакет заходів підтримки на 1,9 трлн доларів.
РБК-Україна писало, що в Сенаті пакет Байдена потенційно може зіткнутися з проблемами, оскільки там місця розподілені майже 50 на 50 між демократами і республіканцями.