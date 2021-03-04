У Сенаті США відклали дебати по пакету Байдена з заходами на 1,9 трлн доларів

Повідомляється, що прихильникам законопроекту вдалося досягти угоди з більш помірними демократами про скорочення числа американців, які отримають прямі виплати у розмірі 1 400 доларів.

Згідно з новими домовленостями, американці, які заробляють понад 80 тисяч доларів (раніше було 100 тисяч) на рік на людину, а також подружні пари, які отримують щорічний дохід понад 160 тис. доларів, позбудуться права на одержання прямих виплат.

Очікується, що дебати з приводу законопроекту займуть близько 20 годин.

"Голосування стане показником того, наскільки сильно республіканці виступають проти запропонованого Байденом законопроекту", - пише видання.

Пакет економічної допомоги дозволить адміністрації Байдена сплатити закупівлю нових партій вакцин та медичного приладдя, збільшити розмір допомоги по безробіттю і направити фінансову допомогу на адресу домашніх господарств, малих підприємств, влади штатів і округів. На підписання закону розраховують до 14 березня.