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В Сенате США одобрили к принятию резолюцию по Украине

Новости » Политика    23.05.2019 - 02:12
В Сенате США одобрили к принятию резолюцию по Украине
Иллюстративное фото (wikimedia.org GFDL)

В частности, в документе отмечается важность сохранения санкций против РФ

В Сенате США утверждена к одобрению резолюция, посвященная 5-й годовщине Революции Достоинства, которая чтит память Небесной Сотни и осуждает продолжающуюся российскую агрессию в отношении Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Украине в Facebook.

Отмечается, что Комитет по иностранным отношениям Сената США рассмотрел и рекомендовал резолюцию к принятию полным составом верхней палаты Конгресса. Соавторами резолюции являются более двух десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

В документе, в частности, приветствуется достигнутый Украиной прогресс в утверждении верховенства права, приближении страны к евроатлантическим нормам и стандартам, усилении боеготовности Вооруженных Сил Украины и их совместимости с критериями НАТО, а также создание автокефальной Православной церкви Украины.

Также отмечается важность продолжения реформ в Украине, направленных на борьбу с коррупцией, построение прочной и свободной экономики, утверждения демократии и верховенства права.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к Кремлю немедленно освободить членов экипажа захваченных в Керченском проливе судов украинских ВМС и осуждаются продолжающиеся дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины, подчеркивается необходимость сохранения жесткого санкционного режима против России, а также подтверждается Декларация Госдепартамента США о непризнании незаконных попыток РФ аннексировать украинский Крым;

Также в документе подчеркивается, что газопровод “Северный поток - 2” представляет значительную угрозу безопасности Европы, направленный на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

В Сенате США одобрили к принятию резолюцию по Украине

Ранее сообщалось, что в палату представителей Конгресса США внесен законопроект об увеличении финансирования противодействия РФ на 30 млн долларов.

РБК-Украина писало, что члены Конгресса попросили Трампа усилить санкции против РФ.

США ввели санкции против российского конструкторского бюро США выступают против строительства "Северного потока-2"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинарезолюция
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