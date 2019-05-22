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В Конгрессе США предложили выделить 280 млн долларов на сдерживание РФ

Новости » Политика    22.05.2019 - 14:53
В Конгрессе США предложили выделить 280 млн долларов на сдерживание РФ
Иллюстративное фото (УНИАН)

В палату представителей Конгресса США внесен соответствующий законопроект

В палату представителей Конгресса США внесен законопроект об увеличении финансирования противодействия РФ на 30 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст опубликованного 20 мая законопроекта об ассигнованиях на реализацию бюджета Госдепартамента США.

В частности, Конгресс США запросил по меньшей мере 280 млн долларов на финансирование Фонда по противостоянию российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020).

Автором билля выступила глава комитета палаты представителей по бюджетным ассигнованиям демократ Нита Лоуи. Законопроект должны одобрить палата представителей и сенат и подписать президент США Дональд Трамп.

Добавим, 20 мая группа законодателей призвали президента США Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой устранить угрозу безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники.

Так, почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена Палаты представителей из 435), представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии.

 

 

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