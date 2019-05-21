Члены Конгресса попросили Трампа ужесточить санкции против РФ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Группа законодателей призвала Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию

Группа законодателей призвали президента США Дональда Трампа реализовать всеобъемлющую стратегию, цель которой устранить угрозу безопасности, с которыми сталкиваются США и их союзники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо членов Конгресса к Трампа, опубликованное на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Почти 400 членов конгресса США (79 сенаторов из 100 и 303 члена Палаты представителей из 435), представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, подписали письмо Трампу, в котором выразили свою обеспокоенность ситуацией в Сирии и призвали его усилить давление на Россию и Иран в связи с их деятельностью в Сирии.

"Конфликт в Сирии сложен, и потенциальные решения не идеальны, но наш единственный выбор - продвигать политику, которая может остановить растущие угрозы интересам США, Израиля, а также региональной безопасности и стабильности. Эта стратегия требует лидирующей роли со стороны США", - заявляют законодатели.

По мнению авторов письма, РФ стремится обеспечить постоянное присутствие в Сирии, которое уже распространилось за пределы морской базы в Тартусе.

Напомни, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства. В ходе беседы Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ.