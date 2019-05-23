У Сенаті США затвердили до схвалення резолюцію по Україні

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Зокрема, у документі наголошується на важливості збереження санкцій проти РФ

У Сенаті США затверджено до схвалення резолюцію, присвячену 5-тій річниці Революції Гідності, яка вшановує пам’ять Небесної Сотні та засуджує триваючу російську агресію щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство США в Україні у Facebook.

Зазначається, що Комітет із закордонних відносин Сенату США розглянув та рекомендував резолюцію до ухвалення повним складом верхньої палати Конгресу. Співавторами резолюції є понад два десятки сенаторів від Республіканської та Демократичної партій.

У документі, зокрема, вітається досягнутий Україною прогрес в утвердженні верховенства права, наближенні країни до євроатлантичних норм і стандартів, посиленні боєготовності Збройних Сил України та їхньої сумісності з критеріями НАТО, а також створення автокефальної Православної церкви України.

Також наголошується на важливості продовження реформ в Україні, спрямованих на боротьбу з корупцією, побудову міцної та вільної економіки, утвердження демократії та верховенства права.

Крім того, у резолюції міститься заклик до Кремля негайно звільнити членів екіпажу захоплених у Керченській протоці суден українських ВМС та засуджуються триваючі дестабілізуючі дії РФ щодо України, підкреслюється необхідність збереження жорсткого санкційного режиму проти Росії, а також підтверджується Декларація Держдепартаменту США про невизнання незаконних намагань РФ анексувати український Крим;

Також у документі підкреслюється, що газопровід “Північний потік - 2” становить значну загрозу безпеці Європи, спрямований на підрив економічної стабільності України та посилення її вразливості перед подальшими російськими військовими інтервенціями.

Раніше повідомлялося, що в палату представників Конгресу США внесено законопроект про збільшення фінансування протидії РФ на 30 млн доларів.

РБК-Україна писало, що члени Конгресу попросили Трампа посилити санкції проти РФ.