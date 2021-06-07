В Сенате США назвали Россию преступным государством после кибератак

Издание сообщает, что такое заявление республиканец сделал в ходе своего выступления на телеканале NBC News, когда ведущий Чак Тодд спросил его о том, как американская сторона должна реагировать на "российскую агрессию".

"Вы знаете, они укрывают преступников, они не ценят верховенство закона или какой-либо уровень личной свободы. И я думаю, что мы должны сопротивляться", - сказал Блант.

В издании добавили, что ранее в этом году Блант сообщил о своем намерении уйти в отставку с поста сенатора.

Коллеги Бланта с республиканской партии также остро критикуют Россию за причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США.