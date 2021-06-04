США готовят наступательные кибероперации против хакеров России, - NBC
Власти США рассматривают участившиеся кибератаки на американские компании как угрозу нацбезопасности. В правительстве изучают возможность наступательных киберопераций против хакеров России.
Об этом сообщает NBC News.
Источники издания сообщают, что Белый дом рассматривает атаки как угрозу национальной безопасности, использует спецслужбы для слежки за иностранными преступниками и планирует наступательные кибероперации против хакеров внутри России.
"Где-то в конце прошлого года все решили, что это поднялось до уровня угрозы национальной безопасности", - сказал киберэксперт из Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.
Агентство национальной безопасности начало следить за некоторыми иностранными преступными хакерскими группами летом 2019 года после роста числа атак на больницы и местные органы власти. Чиновники уточняют, что сбор разведданных ставит США в более выгодное положение, чтобы нацелиться на группы, если президент прикажет "нанести удар".
Напомним, после атаки российских хакеров фабрики JBS полностью восстановили работу.
Отметим, кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии.