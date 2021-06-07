У Сенаті США назвали Росію злочинною державою після кібератак

Видання повідомляє, що таку заяву республіканець зробив в ході свого виступу на телеканалі NBC News, коли ведучий Чак Тодд запитав його про те, як американська сторона повинна реагувати на "російську агресію".

"Ви знаєте, вони приховують злочинців, вони не цінують верховенство закону або який-небудь рівень особистої свободи. І я думаю, що ми повинні чинити опір", - сказав Блант.

У виданні додали, що раніше цього року Блант повідомив про свій намір піти у відставку з посади сенатора.

Колеги Бланта з Республіканської партії також гостро критикують Росію за причетність до хакерських атак на інфраструктуру США.