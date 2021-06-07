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В Сенате США назвали Россию преступным государством после кибератак

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Вашингтон, Понедельник 07 июня 2021 04:07
В Сенате США назвали Россию преступным государством после кибератак Фото: Американские сенаторы назвали РФ преступным государством (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор Республиканской партии от штата Миссури Рой Блант заявил, что США должны относиться к России как к преступному государству после кибератак на Соединенные Штаты. Политик считает, что Вашингтон должен противостоять Москве.

Об этом пишет Business Insider.

Издание сообщает, что такое заявление республиканец сделал в ходе своего выступления на телеканале NBC News, когда ведущий Чак Тодд спросил его о том, как американская сторона должна реагировать на "российскую агрессию".

"Вы знаете, они укрывают преступников, они не ценят верховенство закона или какой-либо уровень личной свободы. И я думаю, что мы должны сопротивляться", - сказал Блант.

В издании добавили, что ранее в этом году Блант сообщил о своем намерении уйти в отставку с поста сенатора.

Коллеги Бланта с республиканской партии также остро критикуют Россию за причастность к хакерским атакам на инфраструктуру США.

Напомним, после атаки российских хакеров фабрики JBS полностью восстановили работу.

Отметим, кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии.

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