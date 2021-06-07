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У Сенаті США назвали Росію злочинною державою після кібератак

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Вашингтон, Понеділок 07 червня 2021 04:07
У Сенаті США назвали Росію злочинною державою після кібератак Фото: Американські сенатори назвали РФ злочинною державою (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенатор Республіканської партії від штату Міссурі Рой Блант заявив, що США повинні ставитися до Росії як до злочинної держави після кібератак на Сполучені Штати. Політик вважає, що Вашингтон повинен протистояти Москві.

Про це пише Business Insider.

Видання повідомляє, що таку заяву республіканець зробив в ході свого виступу на телеканалі NBC News, коли ведучий Чак Тодд запитав його про те, як американська сторона повинна реагувати на "російську агресію".

"Ви знаєте, вони приховують злочинців, вони не цінують верховенство закону або який-небудь рівень особистої свободи. І я думаю, що ми повинні чинити опір", - сказав Блант.

У виданні додали, що раніше цього року Блант повідомив про свій намір піти у відставку з посади сенатора.

Колеги Бланта з Республіканської партії також гостро критикують Росію за причетність до хакерських атак на інфраструктуру США.

Нагадавши, після атаки російських хакерів фабрики JBS повністю відновили роботу.

Зазначимо, кібератака на велику бразильську кампанію JBS зупинила виробництво м'яса у Північній Америці та Австралії.

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