В Сенате США назвали дату начала рассмотрения импичмента Трампа

Сенат Конгресса США планирует 21 января начать судебный процесс относительно процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом заявил лидер большинства Сената от республиканцев Митч Макконнелл, передает Reuters.

По его словам, начало рассмотрения дела напрямую зависит от того, когда Палата представителей передаст в Сенат обвинительное заключение.

"Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник (21 января - ред.)", - заявил Макконнелл.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что голосование о передаче обвинительного заключения в деле об импичменте Трампа сенаторам состоится в среду, 15 января. Также она отметила, что планирует назначить команду парламентариев, которые будет вести процесс по делу об импичменте президента США.

Напомним, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.