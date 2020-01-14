У Сенаті США назвали дату початку розгляду імпічменту Трампа

Сенат Конгресу США планує 21 січня почати судовий процес щодо процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це заявив лідер більшості Сенату від республіканців Мітч Макконнелл, передає Reuters.

За його словами, початок розгляду справи безпосередньо залежить від того, коли Палата представників передасть в Сенат обвинувальний висновок.

"Ми зможемо пройти деякі попередні етапи на цьому тижні, що дасть нам можливість почати судовий розгляд у наступний вівторок (21 січня - ред.)", - заявив Макконнелл.

Раніше спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила, що голосування про передачу обвинувального висновку у справі про імпічмент Трампа сенаторам відбудеться в середу, 15 січня. Також вона зазначила, що планує призначити команду парламентаріїв, які буде вести процес у справі про імпічмент президента США.

Нагадаємо, 19 грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті обвинувачення проти президента США Дональда Трампа в рамках процедури імпічменту. Трампа звинуватили в зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.