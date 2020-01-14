Палата представителей США в среду проголосует за передачу статей об импичменте Трампа в Сенат

Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

Пелоси планирует назначить команду парламентариев, которые будет вести процесс по делу об импичменте Дональда Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси заявила, что Палата в среду, 15 января, проголосует о передаче в Сенат статей об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как сообщается, об этом Пелоси заявила на во время закрытых встреч с депутатами-демократами. По словам чиновников, она подробно рассказала о своем плане назначить команду парламентариев, которые будет вести процесс по делу об импичменте Дональда Трампа.

Если ничего не изменится, представители Палаты представителей церемониально передадут статьи об импичменте американского президента в Сенат, официально представляя их и побуждая к началу судебного разбирательства.

Пелоси заявила, что еще не готова поделиться фамилиями законодателей, которых она выберет руководителями процесса.

Напомним, Трампа обвиняют в том, что он злоупотребил властью президента, оказывая давление на президента Украины Владимира Зеленского для расследования действий демократа Джо Байдена.

Дональд Трамп якобы использовал в качестве рычага 400 млн долларов военной помощи для Украины. Финансирование для Украины в конечном итоге было разморожено, но только после вмешательства Конгресса Соединенных Штатов.