В Сенате США готовят новый пакет санкций против РФ

Санкции должны удержать Россию от вмешательства в предстоящие выборы в США

Сенат Соединенных Штатов в сентябре 2018 года может рассмотреть введение санкций, целью которых является сдерживание Российской Федерации (РФ) от вмешательства в выборы США. Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующий законопроект сейчас дорабатывается, чтобы минимизировать нежелательные последствия для мировой экономики в связи с автоматическим ведением санкций, которые касаются долга и энергетики России.

"Мы хотим быть уверенными, что вред ограничено экономикой России и влияние на других сдерживается", - сказал сенатор Крис Ван Голлен.

Известно, что документ внес на рассмотрение Сената в январе этого года сенатор-демократ Ван Голлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. Законопроект предусматривает введение санкций против РФ в том случае, если директором Национальной разведки США Деном Коутсом будет подтверждено вмешательство Россией в промежуточные выборы в США. Они, кстати, запланированы на ноябрь 2018 года.

Среди санкций, предусмотренных документом, является ограничение на операции с новыми выпусками государственных облигаций РФ. Также предусмотренно блокирование операций с акциями российских компаний, работающих в сфере энергетики, включительно с такими компаниями, как "Газпром" и "Роснефть".

Также предусматривается введение ограничений против банков России, металлургического комплекса РФ и против российских чиновников.

Пока неизвестна перспектива принятия законопроекта Ван Голлена-Рубио. Однако лидер большинства в Сенате Митч Макконнел заявил, что Сенат планирует рассмотреть этот законопроект. В частности, Сенат уже указал комитетам по международным отношениям и банковского дела провести соответствующие слушания данного документа.

Напомним, как сообщал The Wall Street Journal 18 августа, в США в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2".