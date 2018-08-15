"Газпром" збільшив поставки газу на окупований Донбас

Поставки російського газу на окупований Донбас зросли на 10,4%

Російська газова компанія "Газпром" збільшила поставки в окуповані райони Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в опублікованій звітності компанії.

У звітності "Газпрому" зазначено, що за перше півріччя 2018 року в Україну поставили 1,534 млрд кубометрів газу. Проте Україна вже кілька років не закуповує російський газ безпосередньо, отже, цей газ поставлявся на окупований Донбас. Зазначимо, цей показник на 10,4% більше, ніж у I півріччі 2017 року.

Нагадаємо, в травні РБК-Україна вже повідомляло, що "Газпром" збільшив обсяги поставок газу на непідконтрольні території Донбасу. Тоді ж НАК "Нафтогаз України" зазначив, що "Газпром" припинив надсилати рахунки за поставки газу на непідконтрольні території.

"Газпром" перестав надсилати рахунки після рішення Стокгольмсокого арбітражу на користь України. Однак станом на грудень 2017 року претензії російського газового монополіста за постачання газу на окуповані території Донецької і Луганської областей становили близько 1,3 млрд доларів.