Санкції США проти "Північного потоку-2" майже готові, - The Wall Street Journal

Новини Політика 18.08.2018 - 22:45
Ілюстративне фото (nord-stream2.com)
Ілюстративне фото (nord-stream2.com)

США можуть ввести санкції проти компаній, які будують трубопровід

У Сполучених Штатах Америки (США) протягом кількох тижнів будуть готові санкції проти завершення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що відповідний законопроект готується в Білому домі спільно з Держдепом, Міністерством торгівлі і енергетичними департаментами. Зупинити будівництво газового трубопроводу США можуть, застосувавши обмеження до компаній, залучених у проект Nord Stream 2.

Як повідомили джерела в особі діючих і колишніх американських чиновників, такі санкції обговорюються і при необхідності можуть бути введені протягом декількох тижнів.

Чимало в цьому питанні залежить від переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Росії Володимира Путіна, які проходять 18 серпня в Берліні.

Наголошується, що в серпні минулого року конгрес США наділив Трампа повноваженнями вводити санкції проти компаній та осіб, які працюють над російським трубопроводом. Ця можливість передбачена в пакет санкцій проти РФ за можливе втручання у вибори президента США в 2016 році.

Нагадаємо, 18 серпня в ході зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" у країнах Європейського союзу - це "виключно економічний проект".

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Теги:  Северный поток-2,  Санкції,  Санкції проти Росії  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС