У Сенаті США готують новий пакет санкцій проти РФ

Санкції мають стримати Росії від втручання у майбутні вибори в США

Сенат Сполучених Штатів у вересні 2018 року може розглянути введення санкцій, метою яких є стримування Російської Федерації (РФ) від втручання у вибори США. Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідний законопроект наразі доопрацьовується, аби мінімізувати небажані наслідки для світової економіки у зв'язку з автоматичним запровадженням санкцій, котрі стосуються боргу та енергетики Росії.

"Ми хочемо бути впевненими, що шкоду обмежено економікою Росії і вплив на інших стримується", - сказав сенатор Кріс Ван Голлен.

Відомо, що документ вніс на розгляд Сенату в січні цього року сенатор-демократ Ван Голлен та сенатор-республіканець Марко Рубіо. Законопроект передбачає запровадження санкцій проти РФ у тому випадку, якщо директором Національної розвідки США Деном Коутсом буде підтверджено втручання Росією у проміжні вибори в США. Вони, до речі, заплановані на листопад 2018 року.

Серед санкцій, передбачених документом, є обмеження на операції з новими випусками державних облігацій РФ. Також передбачено блокування операцій з акціями російських компаній, що працюють в сфері енергетики, включно з такими компаніями, як "Газпром" і "Роснєфть".

Також передбачається запровадження обмежень проти банків Росії, металургійного комплексу РФ та проти російських посадовців.

Наразі невідома перспектива прийняття законопроекту Ван Голлена-Рубіо. Однак лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнел заявив, що Сенат планує розглянути цей законопроект. Зокрема Сенат вже вказав комітетам з міжнародних відносин і з банківської справи провести відповідні слухання даного документа.

Нагадаємо, як повідомляв The Wall Street Journal 18 серпня, у США протягом кількох тижнів будуть готові санкції проти завершення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2".