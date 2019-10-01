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У Сенаті пообіцяли поставити питання про імпічмент Трампа на голосування

Новини » Політика    01.10.2019 - 09:20
У Сенаті пообіцяли поставити питання про імпічмент Трампа на голосування
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Якщо Палата представників схвалить імпічмент, його приймуть до розгляду

Якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, як розглянути це питання. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл в інтерв'ю каналу CNBC.

Як зазначив Макконнелл, його зобов'язують так вчинити правила Сенату.

"У мене не буде іншого вибору, окрім як прийняти їх до розгляду", – зазначив він.

Згідно з правилами процедури імпічменту, якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту, далі справа відправляють на розгляд Сенату.

Нагадаємо, початок процедури імпічменту Трампа оголосили в Конгресі США. Президент США, у свою чергу, заявив, що не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.

Як відомо, розмова між президентами України і США стала причиною оголошення процедури імпічменту Дональда Трампа. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

РБК-Україна писало, що члени Комітету Палати представників Конгресу США по розвідці домовилися заслухати викривача, скарга якого послужила підставою для розслідування в справі імпічменту Трампа, пообіцявши захистити його.

Трамп дзвонив і тиснув на ще одного політика, - NYT Помпео був присутній при телефонній розмові Трампа з Зеленським, - WSJ
Новини України Дональд ТрампВолодимир Зеленськийімпічмент
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