У Сенаті пообіцяли поставити питання про імпічмент Трампа на голосування

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Якщо Палата представників схвалить імпічмент, його приймуть до розгляду

Якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту Дональду Трампу, у Сенату не буде іншого вибору, як розглянути це питання. Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл в інтерв'ю каналу CNBC.

Як зазначив Макконнелл, його зобов'язують так вчинити правила Сенату.

"У мене не буде іншого вибору, окрім як прийняти їх до розгляду", – зазначив він.

Згідно з правилами процедури імпічменту, якщо Палата представників оголосить імпічмент президенту, далі справа відправляють на розгляд Сенату.

Нагадаємо, початок процедури імпічменту Трампа оголосили в Конгресі США. Президент США, у свою чергу, заявив, що не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.

Як відомо, розмова між президентами України і США стала причиною оголошення процедури імпічменту Дональда Трампа. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

РБК-Україна писало, що члени Комітету Палати представників Конгресу США по розвідці домовилися заслухати викривача, скарга якого послужила підставою для розслідування в справі імпічменту Трампа, пообіцявши захистити його.