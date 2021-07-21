В Сенате назвали катастрофой для США сделку по "Северному потоку-2"

Договоренности по проекту строительства газопровода "Северный поток-2" , о достижении которых, по сообщениям СМИ, собираются объявить Вашингтон и Берлин, станут геополитической победой для России и "катастрофой для США" и их союзников. Такую точку зрения выразил во вторник сенатор-республиканец Тед Круз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сенатора, опубликованное на его на сайте .

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по "Северному потоку - 2" уже в среду, 21 июля.

"Если сообщения и детали сделки верны, это будет геополитической победой для российского лидера Владимира Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников. Президент США Джо Байден пренебрегает законами США и полностью сдался Путину", - утверждается в заявлении Круза.