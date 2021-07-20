Берлин обязался применить меры, если Россия применит газ как оружие, - Bloomberg

Германия взяла на себя обязательство применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины. Такое обязательство будет содержаться в тексте соглашения между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2".

Агентство Bloomberg получило в свое распоряжение черновой вариант текста американо-германского соглашения.

В тексте говорится: если Россия попытается применить газ как оружие или совершит агрессию против Украины, то Берлин применит меры сам, а также будет настаивать на применении мер на уровне Евросоюза. Меры будут включать санкции, нацеленные на ограничение экспорта энергоносителей из России.