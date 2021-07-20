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Берлин обязался применить меры, если Россия применит газ как оружие, - Bloomberg

Новина українською →
США, Вторник 20 июля 2021 18:57
Берлин обязался применить меры, если Россия применит газ как оружие, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Германия взяла на себя обязательство применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины. Такое обязательство будет содержаться в тексте соглашения между Германией и США по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство Bloomberg получило в свое распоряжение черновой вариант текста американо-германского соглашения.

В тексте говорится: если Россия попытается применить газ как оружие или совершит агрессию против Украины, то Берлин применит меры сам, а также будет настаивать на применении мер на уровне Евросоюза. Меры будут включать санкции, нацеленные на ограничение экспорта энергоносителей из России.

Высокопоставленный американский чиновник рассказал Bloomberg, что меры также могут включать ограничение поставок газа из России в Германию. Однако в тексте соглашения намеренно сделали двусмысленную формулировку, чтобы Россия не могла подготовиться к мерам в ответ на свою агрессию.

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