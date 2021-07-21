У Сенаті назвали катастрофою для США угоду щодо "Північного потоку-2"

Домовленості щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" , про досягнення яких, за повідомленнями ЗМІ, збираються оголосити Вашингтон і Берлін, стануть геополітичною перемогою для Росії і "катастрофою для США" і їх союзників. Таку точку зору висловив у вівторок сенатор-республіканець Тед Круз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора, опубліковану на його сайті .

Як повідомила раніше з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal, Сполучені Штати і Німеччина можуть оголосити про досягнення угоди щодо "Північного потоку-2" вже в середу, 21 липня.

"Якщо повідомлення і деталі угоди вірні, це буде геополітичною перемогою для російського лідера Володимира Путіна на покоління вперед і катастрофою для США і наших союзників. Президент США Джо Байден нехтує законами США і повністю здався Путіну", - стверджується в заяві Круза.