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У Сенаті назвали катастрофою для США угоду щодо "Північного потоку-2"

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Вашингтон, Середа 21 липня 2021 02:03
У Сенаті назвали катастрофою для США угоду щодо "Північного потоку-2" Фото: сенатор-республіканець Тед Круз (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Домовленості щодо проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2", про досягнення яких, за повідомленнями ЗМІ, збираються оголосити Вашингтон і Берлін, стануть геополітичною перемогою для Росії і "катастрофою для США" і їх союзників. Таку точку зору висловив у вівторок сенатор-республіканець Тед Круз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора, опубліковану на його сайті.

Як повідомила раніше з посиланням на джерела газета The Wall Street Journal, Сполучені Штати і Німеччина можуть оголосити про досягнення угоди щодо "Північного потоку-2" вже в середу, 21 липня.

"Якщо повідомлення і деталі угоди вірні, це буде геополітичною перемогою для російського лідера Володимира Путіна на покоління вперед і катастрофою для США і наших союзників. Президент США Джо Байден нехтує законами США і повністю здався Путіну", - стверджується в заяві Круза.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що отримало в своє розпорядження чорновий варіант проекту угоди Німеччини і США щодо "Північного потоку-2".

За даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після його закінчення в 2024 році.

Крім того, угода передбачає зобов'язання Німеччини застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України.

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Північний потік-2
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