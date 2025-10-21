Сенат США відклав розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії

Верхня палата американського Конгресу відтермінувала розгляд нового пакету санкцій США проти Росії. Причиною став запланований саміт президентів Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна у Будапешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"У даний момент ми натискаємо кнопку паузи. Ми намагалися робити це від початку у згоді з Білим домом", - сказав у понеділок лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.
Він додав, що ухвалить рішення щодо винесення законопроєкту на розгляд після саміту Трампа і Путіна у Будапешті.
Минулого тижня Тун заявив, що не хоче "призначати жорсткий дедлайн, але це буде невдовзі". За його словами, голосування може відбутися "впродовж наступних 30 днів".
Крім того, лідер республіканців у Сенаті зазначив, що Ліндсі Грем, як один із авторів законопроєкту, працює з Білим домом над тим, щоб з’ясувати, чи буде саміт Трампа і Путіна "результативним та допоможе просунути процес уперед".
"Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у наборі засобів президента, який він може використати проти росіян, щоб посадити їх за стіл переговорів", - сказав Тун.
У квітні сенатор-республіканець Ліндсі Грем спільно з демократом Річардом Блюменталем подали законопроєкт, спрямований на суттєве посилення санкцій проти Росії. Обмеження планується запровадити у разі відмови Путіна вести переговори про завершення війни в Україні.
Законопроєкт, який ще не винесено на голосування в Сенаті, передбачає жорсткі санкції проти Росії та її союзників, що споживають російські енергоресурси.
Документ закріплює чинні обмеження та запроваджує мита до 500% на імпорт із країн, які купують російські енергоресурси та не підтримують Україну. Найбільше набуття обмеженнями чинності постраждають Китай та Індія, які є основними споживачами російських енергоносіїв.
Законопроєкт готові підтримати щонайменше 85 сенаторів, але розгляд документу застопорився через вказівку Трампа не поспішати з цим питанням.
Представники адміністрації раніше висловлювали сумніви, чи будуть додаткові санкції ефективними. Держсекретар Марко Рубіо у травні повідомив, що, на думку Трампа, Москва може відмовитися від мирних переговорів, якщо США натиснуть новими санкціями.
Крім того, у Білому домі переконані, що запровадження антиросійських санкцій може обмежити здатність Вашингтона бути посередником у мирних переговорах між Україною та РФ.
Додамо, що саміт Трампа і Путіна запланований упродовж двох наступних тижнів у Будапешті. Зустріч буде двосторонньою, президент України Володимир Зеленський буде на зв'язку в статусі посередника.