Сенат США відклав розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії

"У даний момент ми натискаємо кнопку паузи. Ми намагалися робити це від початку у згоді з Білим домом", - сказав у понеділок лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун.

Він додав, що ухвалить рішення щодо винесення законопроєкту на розгляд після саміту Трампа і Путіна у Будапешті.

Минулого тижня Тун заявив, що не хоче "призначати жорсткий дедлайн, але це буде невдовзі". За його словами, голосування може відбутися "впродовж наступних 30 днів".

Крім того, лідер республіканців у Сенаті зазначив, що Ліндсі Грем, як один із авторів законопроєкту, працює з Білим домом над тим, щоб з’ясувати, чи буде саміт Трампа і Путіна "результативним та допоможе просунути процес уперед".

"Якщо ні, я все одно вважаю, що законопроєкт про санкції - це інструмент у наборі засобів президента, який він може використати проти росіян, щоб посадити їх за стіл переговорів", - сказав Тун.