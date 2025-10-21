Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России

"В данный момент мы нажимаем кнопку паузы. Мы пытались делать это с самого начала в согласии с Белым домом", - сказал в понедельник лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Он добавил, что примет решение о вынесении законопроекта на рассмотрение после саммита Трампа и Путина в Будапеште.

На прошлой неделе Тун заявил, что не хочет "назначать жесткий дедлайн, но это будет вскоре". По его словам, голосование может состояться "в течение следующих 30 дней".

Кроме того, лидер республиканцев в Сенате отметил, что Линдси Грэм, как один из авторов законопроекта, работает с Белым домом над тем, чтобы выяснить, будет ли саммит Трампа и Путина "результативным и поможет продвинуть процесс вперед".

"Если нет, я все равно считаю, что законопроект о санкциях - это инструмент в наборе средств президента, который он может использовать против россиян, чтобы посадить их за стол переговоров", - сказал Тун.