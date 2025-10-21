RU

Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России

Фото: Конгресс США не спешит рассматривать новые санкции против РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Верхняя палата американского Конгресса отложила рассмотрение нового пакета санкций США против России. Причиной стал запланированный саммит президентов Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"В данный момент мы нажимаем кнопку паузы. Мы пытались делать это с самого начала в согласии с Белым домом", - сказал в понедельник лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Он добавил, что примет решение о вынесении законопроекта на рассмотрение после саммита Трампа и Путина в Будапеште.

На прошлой неделе Тун заявил, что не хочет "назначать жесткий дедлайн, но это будет вскоре". По его словам, голосование может состояться "в течение следующих 30 дней".

Кроме того, лидер республиканцев в Сенате отметил, что Линдси Грэм, как один из авторов законопроекта, работает с Белым домом над тем, чтобы выяснить, будет ли саммит Трампа и Путина "результативным и поможет продвинуть процесс вперед".

"Если нет, я все равно считаю, что законопроект о санкциях - это инструмент в наборе средств президента, который он может использовать против россиян, чтобы посадить их за стол переговоров", - сказал Тун.

Сокрушительные санкции против России

В апреле сенатор-республиканец Линдси Грэм совместно с демократом Ричардом Блюменталем подали законопроект, направленный на существенное усиление санкций против России. Ограничения планируется ввести в случае отказа Путина вести переговоры о завершении войны в Украине.

Законопроект, который еще не вынесен на голосование в Сенате, предусматривает жесткие санкции против России и ее союзников, потребляющих российские энергоресурсы.

Документ закрепляет действующие ограничения и вводит пошлины до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоресурсы и не поддерживают Украину. Больше всего от вступления ограничений в силу пострадают Китай и Индия, которые являются основными потребителями российских энергоносителей.

Законопроект готовы поддержать не менее 85 сенаторов, но рассмотрение документа застопорилось из-за указания Трампа не спешить с этим вопросом.

Представители администрации ранее выражали сомнения, будут ли дополнительные санкции эффективными. Госсекретарь Марко Рубио в мае сообщил, что, по мнению Трампа, Москва может отказаться от мирных переговоров, если США надавят новыми санкциями.

Кроме того, в Белом доме убеждены, что введение антироссийских санкций может ограничить способность Вашингтона быть посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ.

Добавим, что саммит Трампа и Путина запланирован в течение двух следующих недель в Будапеште. Встреча будет двусторонней, президент Украины Владимир Зеленский будет на связи в статусе посредника.

