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В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины

Новина українською →
Суббота 12 февраля 2022 21:14
В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины Фото: В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Сенат Соединенных Штатов внесли проект закона об ответственности Беларуси за агрессию против Украины. Автором документа выступил сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора.

Законопроект был внесен с целью удержать Беларусь от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину.

Документ предусматривает санкции в отношении Беларуси или другой страны, которая поддержит агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Беларусь допускает тысячи российских войск в свою страну, чтобы выстроить на границе с Украиной. США должны четко заявить, что против любой страны, которая поддерживает попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции", - заявил Лэнкфорд.

Так, жесткие санкции против Беларуси могут быть введены за следующие действия:

  • совместное с Россией участие во вторжении в Украину;
  • предоставление материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению;
  • размещение на своей территории русских войск, участвующих в нападении;
  • сотрудничество с российской разведкой при вторжении;
  • закупку или передачу летального оружия, используемого при вторжении в Украину.

Напомним, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.

Добавим, что Россия и Беларусь проводят военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля. По разным оценкам, в маневрах примут участие до 30 тысяч военнослужащих и современные вооружения.

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Сенат США Вторжение России в Украину Беларусь
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