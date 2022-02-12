В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины

В Сенат Соединенных Штатов внесли проект закона об ответственности Беларуси за агрессию против Украины. Автором документа выступил сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора .

Законопроект был внесен с целью удержать Беларусь от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину.

Документ предусматривает санкции в отношении Беларуси или другой страны, которая поддержит агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Беларусь допускает тысячи российских войск в свою страну, чтобы выстроить на границе с Украиной. США должны четко заявить, что против любой страны, которая поддерживает попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции", - заявил Лэнкфорд.

Так, жесткие санкции против Беларуси могут быть введены за следующие действия: