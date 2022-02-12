У Сенат США внесли законопроект про відповідальність Білорусі за агресію проти України
До Сенату Сполучених Штатів внесли проект закону про відповідальність Білорусі за агресію проти України. Автором документа виступив сенатор Джеймс Ленкфорд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сенатора.
Законопроект був внесений з метою утримати Білорусь від дозволу Росії використовувати свою територію для вторгнення в Україну.
Документ передбачає санкції щодо Білорусі або іншої країни, яка підтримає агресію Росії проти суверенітету і територіальної цілісності України.
"Білорусь допускає тисячі російських військ у свою країну, щоб вибудувати на кордоні з Україною. США повинні чітко заявити, що проти будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгнутися в Україну, будуть застосовані жорсткі економічні та дипломатичні санкції", - заявив Ленкфорд.
Так, жорсткі санкції проти Білорусі можуть бути введені за наступні дії:
- спільна з Росією участь у вторгненні в Україну;
- надання матеріальної, тактичної чи іншої підтримки російському вторгненню;
- розміщення на своїй території російських військ, що беруть участь у нападі;
- співпраця з російською розвідкою при вторгненні;
- закупівлю або передачу летальної зброї, використовуваної при вторгненні в Україну.
Нагадаємо, вчора представник Білого дому Джейк Салліван заявив, що російське вторгнення в Україну може початися в будь-який момент. Він зазначив, що новий акт агресії може відбутися до завершення Олімпіади в Пекіні.
Додамо, що Росія і Білорусь проводять військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого. За різними оцінками, в маневрах візьмуть участь до 30 тисяч військовослужбовців і сучасні озброєння.