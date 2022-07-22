В Сенат США внесли резолюцию, осуждающую действия режима Лукашенко

В Сенат США внесли резолюцию ко второй годовщине подавления мирных демократических протестов в Беларуси. Ее представили демократы Дик Дурбин и Джин Шахин, а также республиканец Том Тиллис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа, обнародованного на персональной странице сенатора Дурбина.

Соавторами резолюции выступили сенаторы от обеих партий - Марко Рубио и Крис Ван Холлен, Деб Фишер, Крис Кунс, Эд Марки и Бен Кардин. "Белорусскому народу надоело угнетение со стороны Лукашенко и его трусливую продажность в отношении Владимира Путина, который использовал эту страну для нападения на Украину", - отметил сенатор Дурбин. Политик подчеркнул, что Сенат США полностью поддерживает стремление белорусов жить в демократической, суверенной, независимой стране. "Мы солидарны со Светланой Тихановской и белорусским народом, который продолжает стремиться к установлению свободы в Беларуси", - добавил он.