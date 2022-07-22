У Сенат США внесли резолюцію, яка засуджує дії режиму Лукашенка

У Сенат США внесли резолюцію до других роковин придушення мирних демократичних протестів у Білорусі. Її представили демократи Дік Дурбін і Джин Шахін, а також республіканець Том Тілліс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа, оприлюдненого на персональній сторінці сенатора Дурбіна.

Співавторами резолюції виступили сенатори від обох партій - Марко Рубіо, Кріс Ван Холлен, Деб Фішер, Кріс Кунс, Ед Маркі та Бен Кардін. "Білоруському народу набридло пригнічення з боку Лукашенка та його боягузливу продажність щодо Володимира Путіна, який використав цю країну для нападу на Україну", - зазначив сенатор Дурбін. Політик наголосив, що Сенат США повністю підтримує прагнення білорусів жити у демократичній, суверенній, незалежній країні. "Ми солідарні зі Світланою Тихановською та білоруським народом, який продовжує прагнути встановлення свободи в Білорусі", - додав він.