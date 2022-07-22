У Сенат США внесли резолюцію, яка засуджує дії режиму Лукашенка
У Сенат США внесли резолюцію до других роковин придушення мирних демократичних протестів у Білорусі. Її представили демократи Дік Дурбін і Джин Шахін, а також республіканець Том Тілліс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа, оприлюдненого на персональній сторінці сенатора Дурбіна.
Співавторами резолюції виступили сенатори від обох партій - Марко Рубіо, Кріс Ван Холлен, Деб Фішер, Кріс Кунс, Ед Маркі та Бен Кардін.
"Білоруському народу набридло пригнічення з боку Лукашенка та його боягузливу продажність щодо Володимира Путіна, який використав цю країну для нападу на Україну", - зазначив сенатор Дурбін.
Політик наголосив, що Сенат США повністю підтримує прагнення білорусів жити у демократичній, суверенній, незалежній країні.
"Ми солідарні зі Світланою Тихановською та білоруським народом, який продовжує прагнути встановлення свободи в Білорусі", - додав він.
Нагадаємо, у серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Результати голосування були сфальсифіковані, а Лукашенко заявив про свою перемогу.
По всій країні прокотилася хвиля протестів. Однак диктатор віддав злочинний наказ і дозволив силовинам придушити мітинги. ОМОНівці жорстоко били людей на вулицях, затримували без жодних підстав та знущалися в ізоляторах тимчасового тримання.
Опісля, 2 жовтня 2020 року, Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників. Згодом, 17 грудня, ввів ще один пакет і заявив, що розширюватиме обмеження, якщо ситуація в країні не зміниться.