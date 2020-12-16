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Сенат США утвердил первого за 12 лет посла в Беларуси

Вашингтон, Среда 16 декабря 2020 12:36
Сенат США утвердил первого за 12 лет посла в Беларуси
Фото: Джули Фишер (euroradio.fm)
Автор: Андрей Козловский

Сенат США утвердил американского дипломата Джули Фишер на посту посла Соединенных Штатов в Беларуси. Она станет первым послом Штатов в этой стране за 12 лет.

Об этом сообщает LRT.

Как сообщается, кандидатуру Фишер еще в начале мая внес президент США Дональд Трамп. На тот момент она была заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС. В августе кандидатуру Фишер одобрили в комитете Сената по иностранным делам, а в сентябре - представили сенаторам к голосованию.

Раньше она также выполняла специальные обязанности временного поверенного в делах посольства США в России. Кроме того, она была заместителем главы миссии США в НАТО и советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Напомним, заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между Координационным советом белорусской оппозиции и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.

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