США призвали к диалогу между оппозицией и властями в Беларуси

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между Координационным советом белорусской оппозиции и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.
Об этом пишет "Голос Америки".
Биган подтвердил поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.
Он также заявил, что США призывают провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных.
На прошлой неделе Тихановская подчеркнула, что общество в Беларуси решительно настроено на перемены и ему нужна поддержка западных стран.
РБК-Украина писало, что Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который одобряет санкции против Беларуси.
Также Тихановская заявляла, что надеется на поддержку избранного президента США Джо Байдена.