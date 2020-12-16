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США призвали к диалогу между оппозицией и властями в Беларуси

Среда 16 декабря 2020 06:36
США призвали к диалогу между оппозицией и властями в Беларуси
Фото: Светлана Тихановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Инна Собора

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган провел переговоры с лидером беларусской оппозиции Светланой Тихановской. Он отметил, что США выступают за диалог между Координационным советом белорусской оппозиции и белорусскими властями с целью урегулирования кризиса.

Об этом пишет "Голос Америки".

Биган подтвердил поддержку США борьбы белорусского народа за свои права и за демократическое будущее своей страны.

Он также заявил, что США призывают провести в Беларуси действительно свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей, а также безоговорочно освободить всех политических заключенных и несправедливо задержанных.

На прошлой неделе Тихановская подчеркнула, что общество в Беларуси решительно настроено на перемены и ему нужна поддержка западных стран.

РБК-Украина писало, что Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который одобряет санкции против Беларуси.

Также Тихановская заявляла, что надеется на поддержку избранного президента США Джо Байдена.

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Новости Украины Политика БеларусьСветлана Тихановская

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