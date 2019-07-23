Сенат США утвердил нового министра обороны

Сенат США во вторник проголосовал за утверждение Марка Эспера главой Пентагона, закрыв многомесячную вакансию, возникшую с уходом Джейса Меттиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, Пентагон не возглавлял утвержден Сенатом лидер от начала этого года, когда Патрик Шанахан взял на себя обязанности министра обороны Джеймса Меттиса. Маттис ушел в отставку из-за разногласий во взглядах с Трампом.

"После отставки Меттиса Трамп столкнулся с трудностями в поисках нового главы Пентагона - кандидаты, которых он хотел предложить на высокий пост, ему отказывали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Марк Эспер - ветеран армии США. Он окончил военную академию Вест-Пойнт, служил в Ираке. Эспер был вице-президент оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате Сената, возглавлял стратегический исследовательский институт Heritage Foundation.

Напомним, парламент Испании отказался переизбрать Педро Санчеса, глава испанской социалистической рабочей партии, победившей на весенних досрочных парламентских выборах. Отмечается, в первом туре Санчес не смог набрать необходимое количество голосов депутатов для переизбрания на пост премьер-министра.

Как сообщало РБК-Украина, бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел Борис Джонсон победил на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны.