Сенат США затвердив нового міністра оборони

Сенат США у вівторок проголосував за затвердження Марка Еспера головою Пентагону, закривши багатомісячну вакансію, що виникла з відставкою Джейса Меттіса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Зазначається, Пентагон не очолював затверджений Сенатом лідер від початку цього року, коли Патрик Шанахан взяв на себе обов'язки міністра оборони Джеймса Меттіса. Меттіс пішов у відставку через розбіжності у поглядах з Трампом.

"Після відставки Меттіса Трамп зіткнувся з труднощами у пошуках нового очільника Пентагону - кандидати, яких він хотів запропонувати на високий пост, йому відмовляли", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, Марк Еспер - ветеран армії США. Він закінчив військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку. Еспер був віцепрезидентом оборонної корпорації Raytheon, старшим співробітником в апараті Сенату, очолював стратегічний дослідницький інститут Heritage Foundation.

Нагадаємо, парламент Іспанії відмовився переобрати Педро Санчеса, главу іспанської соціалістичної робочої партії, що перемогла на весняних дострокових парламентських виборах. Зазначається, в першому турі Санчес не зміг набрати необхідну кількість голосів депутатів для переобрання на посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляло РБК-Україна, колишній мер Лондона і екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон переміг на виборах лідера правлячої британської Консервативної партії і стане новим прем'єр-міністром країни.