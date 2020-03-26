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Сенат США затвердив 2 трлн доларів на послаблення наслідків коронавірусу

Новини » Економіка     26.03.2020 - 08:33
Сенат США затвердив 2 трлн доларів на послаблення наслідків коронавірусу
Фото: Сенат США (maxpixel.net)

Це найбільший за всю історію США пакет економічної допомоги

Верхня палата Конгресу США ухвалила в ніч на 26 березня виділення фінансування у 2 трильйони доларів для послаблення економічних наслідків від коронавірусу. Про це повідомляє CNN.

У Сенаті цю угоди вже назвали історичною, оскільки в історії США це один із найбільших пакетів економічної підтримки. Республіканці й демократи після тривалих переговорів ухвалили законопроєкт в ніч проти четверга.

"Ці вливання є інвестицією воєнного часу в підтримку держави", - заявив лідер республіканської більшості Сенату Мітч Макконнелл.

Найбільшу суму - 500 млрд доларів - закладено на позики для компаній, які зазнали скрути. Ще 350 млрд доларів - на кредити для малого бізнесу.

Також 250 млрд доларів закладено на прямі виплати фізичним особам та сім’ям. На виплату допомоги на випадок безробіття теж заплановано 250 млрд доларів.

Решту суми США спрямують на масштабні фінансові вливання в економіку країни та на зниження тепмів рівня безробіття.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у середу, 25 березня, що кожен громадянин з доходом менше 99 тисяч доларів на рік, отримає матеріальну допомогу. На це передбачено 300 мільярдів доларів. До прикладу, сім'ї з чотирьох осіб отримають близько 3400 доларів.

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