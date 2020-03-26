Трамп пообещал денежные выплаты американцам с низким доходом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Доплаты смогут получить американцы с доходом ниже 99 тыс. долларов в год

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в среду, 25 марта, что каждый гражданин страныс низким доходом получит социальные выплаты в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

По его словам, получить денежные выплаты смогут граждане США, зарабатывающие менее 99 тысяч долларов в год.

"На это предусмотрено 300 миллиардов долларов. Семьи из четырех человек получат около 3400 долларов", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США и представители администрации президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 трлн долларов для стимулирования экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер назвал эту сумму "крупнейшим спасательным пакетом в американской истории".

До этого Трамп заявлял, что из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, экономика США, возможно, движется в сторону рецессии.