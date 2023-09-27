Сенат США схвалив тимчасовий бюджет з допомогою Україні. Але він може не пройти Палату

Днями Сенат США погодив проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має профінансувати роботу американського уряду на наступні 45 днів, протягом яких сподіваються досягти компромісу щодо бюджету на 2024 фіскальний рік.

Цей проект передбачав закладені до бюджету 6,1 мільярда доларів, що мали б піти на допомогу Україні. Зокрема 4,5 мільярда доларів на оборонні видатки та понад 1,6 мільярда - на економічну підтримку.

Заява Маккарті

Сьогодні, 27 вересня, Маккарті заявив, що сенатська пропозиція не знайде голосів у Палаті представників, натомість там розглядатимуть запропонований республіканцями законопроєкт із додатковим фінансуванням захисту кордону.

"Я не бачу підтримки (проєкту Сенату, - ред.) у Палаті представників", - сказав спікер журналістам, водночас висловивши сподівання, що альтернативний бюджетний законопроєкт Палати схвалять до п’ятниці.

Детальніше про розкол у Конгресі США щодо бюджету та наслідки цього для України, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Допомога Україні

Раніше президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, зокрема 24 млрд доларів для України та інші міжнародні потреби з метою продовжувати підтримувати нас у боротьбі з російськими загарбниками. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті, але не у Палаті представників.

При цьому Білий дім та Держдеп США висловили впевненість у двопартійній підтримці України у Конгресі.

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